Résultat des européennes à Froidfond : l'élection 2024 en direct

13:25 - Tendances démographiques et électorales à Froidfond : ce qu'il faut retenir

Quel impact auront les habitants de Froidfond sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 42% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,64%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 607 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,29%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Froidfond mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,16% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.