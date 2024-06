En direct

19:13 - À la Garnache, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 18,62% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,88% à la Garnache, contre 24,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à la Garnache ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à la Garnache entre Jordan Bardella en 2019 (24,07%) et Marine Le Pen en 2022 (29,64% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 34% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29,64% contre 32,5% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 46,52% contre 53,48%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 21,06% au premier tour, contre 27,25% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de la Garnache, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - À la Garnache, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 24,29%, contre 24,07% pour le RN.

11:45 - Les données démographiques de la Garnache révèlent les tendances électorales À la Garnache, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,63%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (81,15%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 893 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Garnache mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,82% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La Garnache : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 1 963 inscrits sur les listes électorales à la Garnache, 50,05% avaient participé à l'élection. La participation était de 42,25% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Garnache : l'abstention en question À la Garnache, la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,76% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 22,93% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. Le conflit militaire israélo-palestinien serait par exemple capable de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de la Garnache.