Résultat des européennes à Saint-Christophe-du-Ligneron : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Christophe-du-Ligneron façonne les résultats électoraux ?

À Saint-Christophe-du-Ligneron, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec une densité de population de 59 habitants/km² et 48,65% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 10,96% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (15,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 870 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,32%) et le nombre de résidences HLM (4,56% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Christophe-du-Ligneron mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,7% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.