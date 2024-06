Résultat des européennes à Ginasservis : l'élection 2024 en direct

13:26 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Ginasservis

À Ginasservis, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Dans la ville, 18,65% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,81% de 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (26,63%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 689 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,15%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Ginasservis mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,34% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.