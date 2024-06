Résultat des européennes à Grignon : l'élection 2024 en direct

13:23 - Grignon : démographie, élections et stratégies politiques

À Grignon, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 18,22% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 26,75% ont plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une automobile (85,73%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 717 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Grignon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,5% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.