Résultat des européennes à Guénin : l'élection 2024 en direct

13:27 - Tendances démographiques et électorales à Guénin : ce qu'il faut retenir

Comment les électeurs de Guénin peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 17,75% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,25%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 667 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,24%) et le nombre de résidences HLM (1,47% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Guénin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,22% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.