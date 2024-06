Résultat des européennes à Saint-Barthélemy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Saint-Barthélemy ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 7,24% à Saint-Barthélemy, contre 25,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des législatives à Saint-Barthélemy, le binôme Nupes avait en effet glané 27,47% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,25% pour Yannick Jadot, 1,86% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Saint-Barthélemy, entre les 25,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,75% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Saint-Barthélemy lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très observé. Si on se penche sur la progression du RN prévue par les études sondagières au niveau national pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 33% à Saint-Barthélemy. Un chiffre qui concorde avec les électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Saint-Barthélemy avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la cheffe de file du RN l'emportait avec 27,89% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,02% contre 52,98%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 15,42% des voix sur place, contre 28,85% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,61%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Barthélemy lors des élections européennes précédentes, avec 25,57% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 23,3% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 12,44%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Barthélemy : un éclairage démographique Quel impact auront les électeurs de Saint-Barthélemy sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 54 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,34%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 518 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,51%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Barthélemy mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,59% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Barthélemy ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 54,28% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Barthélemy avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,38% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Saint-Barthélemy, 64,5% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Saint-Barthélemy : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Saint-Barthélemy, l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,46% au sein de la ville. La participation était de 80,48% au second tour, soit 771 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.