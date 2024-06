Résultat des européennes à Baud : l'élection 2024 en direct

En direct

19:12 - Qui vont désigner les électeurs de la Nupes à Baud ? La coalition de gauche aux législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,21% des voix dans la commune. Une performance à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,26% à Baud, contre 23,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 23,07% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 30,5% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 32% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Baud ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Baud entre Jordan Bardella en 2019 (22,66%) et Marine Le Pen en 2022 (26,35% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers chiffres à Baud Baud avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,35%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 30,5% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,61% contre 57,39%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,73% au premier tour, contre 32,00% pour le binôme LREM. Le second tour restera sur cette partition, laissant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 22,66%, Jordan Bardella avait été devancé à l'issue des européennes il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 23,07% des suffrages.

11:45 - Comment la composition démographique de Baud façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Baud est perçue comme une commune dynamique et active. Avec une population de 6 228 habitants répartis dans 3 300 logements, cette ville présente une densité de 129 hab par km². Ses 430 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,97 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 45,08% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 319,76 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour résumer, Baud incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Baud Au cours des dernières années, les 6 411 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les européennes 2019, 55,31% des électeurs de Baud avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 43,98% il y a dix ans. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Baud L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections européennes à Baud. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 5 049 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 21,01% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,46% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.