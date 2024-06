Résultat des européennes à Guiscriff : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Guiscriff

Les données démographiques et socio-économiques de Guiscriff mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 12,78% des résidents sont des enfants, et 36,33% ont 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1915,38 €/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,84%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Guiscriff mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 11,82% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.