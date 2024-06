Résultat des européennes au Faouët : l'élection 2024 en direct

Ce sont Emmanuel Macron avec 27,03% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,64% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 au Faouët. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 22,37%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 57,14% contre 42,86% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 18,36%, le RN sera distancé ensuite par les 32,91% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le Faouët optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 50,59%.

11:45 - Le Faouët : élections européennes et dynamiques démographiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes au Faouët comme partout. Avec une population de 2 808 habitants répartis dans 1 782 logements, cette commune présente une densité de 82 hab par km². Avec 209 entreprises, Le Faouët est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 23 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,96 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,47%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 264 euros par an. Au Faouët, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.