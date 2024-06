Résultat des européennes à Lanvénégen : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Lanvénégen, qui vont adopter les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui entoure ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lanvénégen, le binôme Nupes avait en effet obtenu 35,15% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,47% pour Yannick Jadot, 3,76% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,43% à Lanvénégen, contre 15,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 15,66% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 20% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,9% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Lanvénégen ? Le score en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces européennes à l'échelle locale, comme au niveau national. Les sondages annoncent une liste RN à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 35% à Lanvénégen, soit dix points de plus également que ses 25,05% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus risquées.

15:02 - Les inscrits de Lanvénégen plutôt pour Le Pen en 2022 La communauté électorale de Lanvénégen s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La cheffe de file du RN prenait la tête avec 28,72% au premier tour. Au deuxième tour, face à Macron, elle finissait aussi première avec 50,26%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 23,43% des suffrages sur place, contre 35,15% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,41%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Lanvénégen il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Lanvénégen, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, glanant 25,05% des votes contre Yannick Jadot à 15,87% et Nathalie Loiseau à 15,66%. Ce qui correspond à 120 bulletins dans la commune.

11:45 - Élections européennes à Lanvénégen : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Lanvénégen, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 818 logements pour 1 139 habitants, la densité de la ville est de 39 hab/km². Ses 61 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (61,49 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 39,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,74% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,25 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Lanvénégen, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Elections européennes passées à Lanvénégen : l'impact de la participation Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50,12%. L'étude des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 507 personnes en âge de voter à Lanvénégen, 57,94% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 49,78% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Lanvénégen : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues des élections européennes sera indiscutablement la participation à Lanvénégen. La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Lanvénégen. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 881 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,0% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 76,62% au premier tour, c'est-à-dire 675 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.