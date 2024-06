Résultat des européennes à Guissény : l'élection 2024 en direct

13:24 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Guissény

Dans la ville de Guissény, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,11% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 035 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 937 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,17%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,95%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,15%, comme à Guissény, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.