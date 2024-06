Résultat des européennes à Helfaut : l'élection 2024 en direct

En direct

13:29 - Dynamique électorale à Helfaut : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Helfaut comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 732 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 74 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,83 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 36,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 38,51% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 261,91 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Pour résumer, Helfaut incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Helfaut : un regard approfondi Au fil des dernières années, les 1 762 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes 2019, le pourcentage de participation s'était hissé à 59,95% des inscrits sur les listes électorales d'Helfaut (Pas-de-Calais), à comparer avec une participation de 52,42% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Helfaut : les européennes débutent À Helfaut, l'abstention sera incontestablement l'une des clés des européennes. L'inflation et son impact sur la vie des ménages sont par exemple capables de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Helfaut. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,91% dans la ville. Le taux d'abstention était de 18,59% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.