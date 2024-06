Résultat des européennes à Houdemont : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comment la composition démographique d'Houdemont façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence les électeurs d'Houdemont exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec 27% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,4%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,22%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,6%) et le nombre de résidences HLM (6,11% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, de 8,26% à Houdemont, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.