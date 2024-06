En direct

19:07 - Les électeurs de la coalition de gauche convoités Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vandœuvre-lès-Nancy, le binôme Nupes avait en effet réuni 47,43% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 7,7% à Vandœuvre-lès-Nancy, contre 25,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Vandœuvre-lès-Nancy : 25,3% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,49% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,5% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Vandœuvre-lès-Nancy ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vandœuvre-lès-Nancy semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Vandœuvre-lès-Nancy ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 32% et Emmanuel Macron avec 29,49% qui s'étaient imposés lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Vandœuvre-lès-Nancy. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 16,25%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 29,66% contre 70,34%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,45%, alors que les candidats Nupes obtiendront 47,43% des voix. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Vandœuvre-lès-Nancy Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Vandœuvre-lès-Nancy, les précédentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,3% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 19,75% et Yannick Jadot avec 12,95%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vandœuvre-lès-Nancy En pleine campagne électorale européenne, Vandœuvre-lès-Nancy se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 29 537 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 978 entreprises, Vandœuvre-lès-Nancy permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (61,52 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 3 992 personnes (13,43%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2101,46 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,43%, synonyme d'une situation économique précaire. À Vandœuvre-lès-Nancy, où la jeunesse représente 48% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Vandœuvre-lès-Nancy Au fil des scrutins européens antérieurs, les 29 829 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, sur les 6 927 personnes en âge de voter à Vandœuvre-lès-Nancy, 44,76% étaient allées voter. Le taux de participation était de 40,44% en 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Vandœuvre-lès-Nancy, 74,32% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Vandœuvre-lès-Nancy : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Vandœuvre-lès-Nancy ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,29% au premier tour. Au deuxième tour, 41,49% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 65,16% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 67,99% au premier tour, c'est-à-dire 10 463 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.