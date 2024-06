En direct

19:13 - À Heillecourt, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Heillecourt, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,88% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,07% à Heillecourt, contre 27,31% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Heillecourt : 27,31% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 35,99% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,98% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Heillecourt pour les candidats de Bardella ? Le résultat obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces européennes 2024. À Heillecourt, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,41% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 19,32% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Heillecourt avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,32%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 35,99% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,92% contre 67,08%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,99% au premier tour, contre 33,98% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de voix, avec 55,38% sur l'unique circonscription recouvrant Heillecourt.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes aux résultats très nets Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 27,31%, contre 21,41% pour le RN.

11:45 - Les données démographiques d'Heillecourt révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale européenne, Heillecourt se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 2 568 logements pour 5 377 habitants, la densité de la ville est de 1536 habitants/km². Ses 355 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,03 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 38,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 479,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, Heillecourt incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Heillecourt ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 57,83% des personnes aptes à voter à Heillecourt s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 50,28% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Heillecourt : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des clés de ces européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention à Heillecourt. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 476 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,48% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,07% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,53% au premier tour et seulement 50,67% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Heillecourt cette année ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à ramener les électeurs d'Heillecourt dans les isoloirs.