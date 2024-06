Résultat des européennes à Jussac : l'élection 2024 en direct

13:24 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Jussac

Les données démographiques et socio-économiques de Jussac révèlent des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des européennes. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,64% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,68%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 758 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,30%) et le nombre de résidences HLM (4,27% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Jussac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,36% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.