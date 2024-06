En direct

19:23 - À Naucelles, qui vont plebisciter les électeurs de la gauche ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 26,67% à Naucelles, contre 7,94% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés à Naucelles, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,28% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Naucelles, entre les 26,67% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,29% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Naucelles pour le RN de Jordan Bardella ? La fraction d'électeurs du RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections européennes. La liste RN pourrait atteindre 30% à Naucelles si la tendance prévue par les intentions de vote à l'échelle nationale se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est expéditive, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les inscrits de Naucelles plutôt favorables à Macron en 2022 Naucelles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,15%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 31,37% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,93% contre 60,07%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 11,79% au premier tour, contre 40,09% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Naucelles, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - 26,67% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Naucelles Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le RN n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella atteignant 17,12% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 26,67%.

11:45 - Naucelles : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Naucelles comme partout en France. Avec une population de 2 137 habitants répartis dans 1 019 logements, cette ville présente une densité de 168 habitants/km². Ses 93 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 703 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,78 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 839 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Pour finir, Naucelles incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes à Naucelles : l'impact de la participation Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,36% au sein de Naucelles, à comparer avec une abstention de 58,48% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Naucelles, 61,5% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes débutent à Naucelles : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Naucelles ? La guerre entre Israël et la Palestine et ses retombées sur les tarifs du quotidien pourraient potentiellement ramener les électeurs de Naucelles (15250) vers les urnes. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 686 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,98% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,02% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.