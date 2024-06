Résultat des européennes à l'Aiguillon-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

13:23 - L'Aiguillon-la-Presqu'île : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 14% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,77% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (28,31%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 634 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,36%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 65,01%, comme à l'Aiguillon-la-Presqu'île, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.