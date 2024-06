Résultat des européennes à Triaize : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Triaize ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections du Parlement européen. A noter : Triaize fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,55% lors du vote européen et Marine Le Pen 34,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes La présidentielle avait donné un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle finissait à 34,72% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,62% et 17,28% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 52,31%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 31,89% des voix sur place, contre 33,16% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (54,42%).

12:45 - Que retenir des élections européennes à Triaize en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Triaize, à 34,55%, soit 133 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 17,14% et François-Xavier Bellamy à 11,43%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Triaize Devant le bureau de vote de Triaize, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 12,21% d'agriculteurs pour 1 036 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 60 entreprises, Triaize est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,58 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 43,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 60,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 299,46 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Triaize participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - À Triaize, quelle participation aux européennes ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. En 2019, pendant les élections européennes, 52,79% des électeurs de Triaize avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,92% lors des élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Abstention à Triaize : que retenir des précédentes élections ? À Triaize, l'un des facteurs décisifs des élections européennes 2024 sera le taux de participation. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,88% dans la commune, à comparer avec une abstention de 21,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,86% au premier tour. Au deuxième tour, 52,34% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Triaize cette année ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient en mesure de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Triaize.