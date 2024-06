La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,11% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,8% à Champagné-les-Marais, contre 16,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

La liste Bardella devrait atteindre 50% à Champagné-les-Marais si la tendance anticipée par les instituts de sondages à l'échelle nationale se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les inscrits de Champagné-les-Marais plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Champagné-les-Marais. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 33,90% au premier tour avant un formidable 57,41% au 2e. Le Parti devançait les prétendants étiquetés LREM (26,47%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,11% au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (42,59%) au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,12% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,87%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59%, devant Emmanuel Macron à 41%.