Résultat des européennes à la Bourboule : l'élection 2024 en direct

13:27 - Comprendre l'électorat de la Bourboule : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de la Bourboule, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,62% ont plus de 75 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (26,14%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 728 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,85%) met en lumière des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (21,39%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 55,48%, comme à la Bourboule, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.