Résultat des européennes à la Garde-Freinet : l'élection 2024 en direct

13:26 - La Garde-Freinet : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la ville de la Garde-Freinet, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 14,78% des résidents sont des enfants, et 9,63% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (44,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 771 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,25% et d'une population immigrée de 14,94% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,12%, comme à la Garde-Freinet, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.