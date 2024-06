Résultat des européennes à Lalbenque : l'élection 2024 en direct

En direct

13:28 - Lalbenque : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lalbenque, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 858 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 162 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 093 foyers fiscaux. Dans la commune, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,05 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 40,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,96 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Lalbenque, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de l'abstention aux élections européennes à Lalbenque Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 39,34% des votants de Lalbenque (Lot), contre une abstention de 40,98% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lalbenque : la participation au cœur des préoccupations L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Lalbenque. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 60,59% au premier tour. Au second tour, 55,97% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lalbenque ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 82,91% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,32% au second tour, c'est-à-dire 1 151 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.