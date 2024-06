Résultat des européennes à Lanvollon : l'élection 2024 en direct

13:27 - Lanvollon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Quel portrait faire de Lanvollon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 001 logements pour 1 846 habitants, la densité de la commune est de 349 habitants/km². Ses 147 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 15,5 % des résidents sont des enfants, et 33,58 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 33,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 47,66% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 533,14 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, Lanvollon incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.