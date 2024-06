Résultat des européennes à Larra : l'élection 2024 en direct

Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Larra, 62,02% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières années, les 2 219 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,21% des votants de Larra (Haute-Garonne), contre un taux d'abstention de 53,95% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Larra : la participation au cœur des préoccupations

L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera la participation à Larra. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 13,04% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 16,74% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient entre autres impacter les choix que feront les citoyens de Larra (31330).