Résultat des européennes au Château-d'Oléron : l'élection 2024 en direct

13:08 - Le Château-d'Oléron : démographie et socio-économie impactent les européennes

Les données démographiques et socio-économiques du Château-d'Oléron révèlent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections européennes. Avec 38,74% de population active et une densité de population de 262 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,17% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 032 euros/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 760 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,53%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,04%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 37,15%, comme au Château-d'Oléron, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.