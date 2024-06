Résultat des européennes au Monastier-sur-Gazeille : l'élection 2024 en direct

13:27 - Analyse démographique et économique des européennes au Monastier-sur-Gazeille

Les facteurs démographiques et socio-économiques du Monastier-sur-Gazeille mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,71%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (71,77%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (56,0%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 782 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 21,62%, comme au Monastier-sur-Gazeille, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.