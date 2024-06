Résultat des européennes au Sourn : l'élection 2024 en direct

13:23 - Élections au Sourn : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment les électeurs du Sourn peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 131 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,74%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2094,01 €/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 893 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,67%) et le nombre de résidences HLM (3,47% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction au Sourn mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,69% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.