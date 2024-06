Résultat des européennes à Ligny-en-Cambrésis : l'élection 2024 en direct

13:26 - Les enjeux locaux de Ligny-en-Cambrésis : tour d'horizon démographique

La structure démographique et socio-économique de Ligny-en-Cambrésis détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,21% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,7%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 591 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,34%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,47%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Ligny-en-Cambrésis mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,91% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.