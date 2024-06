Résultat des européennes à Lunel-Viel : l'élection 2024 en direct

13:09 - Lunel-Viel : quand les données démographiques façonnent les urnes

La structure démographique et socio-économique de Lunel-Viel façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec 47,77% de population active et une densité de population de 319 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 14,7% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (84,56%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 364 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,54%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,08%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lunel-Viel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,24% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.