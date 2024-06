En direct

19:17 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Saint-Just ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,37% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,48% à Saint-Just, contre 20,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,82% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,54% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont décider les votants de Saint-Just ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors des élections européennes 2024 sera très commenté. Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Just compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,38% lors du vote européen et Marine Le Pen 35,05% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Saint-Just penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Just. Ce dernier s'était élevé en tête dans la cité avec 34,28% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LREM (Saint-Just n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,05% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,62%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,66%, devant Emmanuel Macron à 43,34%.

12:45 - 37,38% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Saint-Just Regarder en arrière semble toujours avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 450 habitants de Saint-Just passés par les isoloirs avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, glanait 37,38% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,02% et Yannick Jadot à 12,54%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Just : ce qu'il faut retenir À Saint-Just, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,54%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (68,77%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 541 € par an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 158 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,24%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,81%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Just mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,59% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Saint-Just : ce qu'il faut retenir Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux européennes atteignait 50,1%. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,5% dans la commune de Saint-Just. Le taux de participation était de 42,36% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Saint-Just À Saint-Just, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que son impact sur l'économie mondiale sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Just . En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 540 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,25% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,6% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.