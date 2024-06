Résultat des européennes à Magnanville : l'élection 2024 en direct

09:51 - C'est l'heure de voter à Magnanville : l'abstention au cœur des préoccupations

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Magnanville ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens de Magnanville . Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 23,64% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.