Résultat des européennes à Buchelay : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Hayer à Buchelay ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 37,44% et Emmanuel Macron avec 24,08% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Buchelay. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 19,5%. Le second tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,76% contre 35,24% pour Le Pen. Avec 21,16%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 33,33% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Buchelay il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. 22,33% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,9% et Yannick Jadot à 9,29%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec 209 votants de Buchelay.

11:45 - Les données démographiques de Buchelay révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Buchelay regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 340 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 453 entreprises, Buchelay offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,38 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 287 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,87%, favorise son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 51,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 921,42 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Buchelay, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Buchelay : un aperçu détaillé Au fil des dernières années, les 3 359 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 48,35% dans la commune de Buchelay. La participation était de 41,29% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Buchelay, 69,78% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Buchelay Le niveau de participation constituera à n'en pas douter un critère déterminant de ce scrutin européen 2024 à Buchelay. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,76% au premier tour. Au second tour, 45,98% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 77,19% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 69,54% au second tour, soit 1 422 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.