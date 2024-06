En direct

19:07 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Mantes-la-Ville ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 18,35% à Mantes-la-Ville, contre 6,51% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mantes-la-Ville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,11% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Mantes-la-Ville ? Le score obtenu par le RN sera une des clés localement pour ces élections 2024. À Mantes-la-Ville, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,47% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,32% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Mantes-la-Ville plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Mantes-la-Ville lors du premier tour de la présidentielle, avec 42,3%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 20,32%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 36,62% contre 63,38%. Le RN ratait aussi la première marche à Mantes-la-Ville quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 28,13% au premier tour, contre 34,11% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nupes qui va cumuler le plus de suffrages, avec 60,77% sur l'unique circonscription recouvrant Mantes-la-Ville.

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Mantes-la-Ville Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? A l'époque, à Mantes-la-Ville, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 26,47% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,35% et Yannick Jadot à 10,16%. Si on entre dans le détail, 1167 votants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Mantes-la-Ville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Mantes-la-Ville se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 21 376 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 201 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,81 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 3 072 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 19,61%, Mantes-la-Ville se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2289,53 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,38%, synonyme d'une situation économique précaire. À Mantes-la-Ville, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Mantes-la-Ville : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Mantes-la-Ville, 73,34% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'observation des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 60,97% des personnes aptes à voter à Mantes-la-Ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 63,98% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Mantes-la-Ville ? L'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Mantes-la-Ville. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 38,63% au premier tour. Au deuxième tour, 37,73% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 11 709 personnes en âge de voter dans la ville, 61,31% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 67,77% au premier tour, c'est-à-dire 7 935 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.