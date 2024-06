Résultat des européennes à Malville : l'élection 2024 en direct

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Malville : la participation en question

L'un des facteurs forts du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Malville. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,24% au premier tour et seulement 48,25% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 82,63% dans la ville, à comparer avec une participation de 81,66% au second tour, ce qui représentait 2 079 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.