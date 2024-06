Résultat des européennes à Messei : l'élection 2024 en direct

En direct

13:26 - Messei : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Messei, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 831 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 75 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 15,55 % des résidents sont des enfants, et 11,21 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 46,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 34,48% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1017,89 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Messei s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux européennes à Messei : un aperçu détaillé Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 56,63% des électeurs de Messei (Orne). La participation était de 47,29% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Messei, 64,38% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Messei pour les élections européennes À Messei, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 81,43% des électeurs habilités dans la localité avaient participé au vote. Le taux de participation était de 77,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 186 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 51,18% au premier tour et seulement 48,86% au deuxième tour. Le conflit israélo-palestinien pourrait ramener les électeurs de Messei dans les isoloirs.