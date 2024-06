En direct

19:08 - Qui va tirer parti du vote Nupes à Flers ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 6,69% à Flers, contre 24,38% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Flers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,7% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Flers avant les européennes Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Enseignement clé pour ce dimanche : Flers compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,08% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,2% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la dernière présidentielle à Flers Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 21,2% contre 31,68% pour Emmanuel Macron et 23,79% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 64,43% contre 35,57% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Flers, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Les Républicains l'emporter avec 33,10%, alors que le RN sera distancé à 14,04%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Flers lors des précédentes élections des députés européens, avec 24,38% des voix. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 23,08% dans la commune. Yannick Jadot terminait troisième, avec 9,92%.

11:45 - Flers : européennes et dynamiques démographiques A mi-chemin des élections européennes, Flers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 482 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 836 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 640 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (63,86 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Flers incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 171 résidents étrangers, soit 8,03% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1991,13 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,6%, révélant une situation économique en demi-teinte. Ainsi, à Flers, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Flers : la mobilisation des électeurs aux européennes Au fil des scrutins européens passés, les 14 821 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,95% dans la commune de Flers, contre une abstention de 60,4% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Participation à Flers : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Flers, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,01% au premier tour. Au deuxième tour, 38,92% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Flers cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 66,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote. La participation était de 66,47% au second tour, c'est-à-dire 6 360 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.