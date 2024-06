Résultat des européennes à Miribel-les-Échelles : l'élection 2024 en direct

En direct

13:29 - Analyse démographique des élections européennes à Miribel-les-Échelles À Miribel-les-Échelles, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 8,33% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 58 hab par km² et 43,75% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (21,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 777 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,73%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Miribel-les-Échelles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,85% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Miribel-les-Échelles : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des derniers scrutins européens ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 50,42% des personnes habilitées à participer à une élection à Miribel-les-Échelles avaient pris part à l'élection. La participation était de 43,48% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Miribel-les-Échelles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Miribel-les-Échelles, la participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français sont notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Miribel-les-Échelles. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 457 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,78% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,29% au premier tour, ce qui représentait 1 097 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.