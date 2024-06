Résultat des européennes à Moisdon-la-Rivière : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Moisdon-la-Rivière, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 978 logements pour 1 962 habitants, la densité de la commune est de 38 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 106 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 136 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,3 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 45,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 299,19 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Moisdon-la-Rivière, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles du continent européen.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Moisdon-la-Rivière

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Moisdon-la-Rivière ? Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,57% au premier tour et seulement 48,1% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Moisdon-la-Rivière cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 20,37% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,21% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.