13:08 - Montbeton et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Comment les habitants de Montbeton peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 20,62% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,99% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 870 € par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 468 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,08%) et le nombre de résidences HLM (0,6% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Montbeton mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,57% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.