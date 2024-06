Résultat des européennes à la Ville-Dieu-du-Temple : l'élection 2024 en direct

17:02 - Déjà des résultats à retenir

Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à la Ville-Dieu-du-Temple. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 35,53% au 1er round avant un formidable 62,88% au second. Le Parti avait laissé derrière les prétendants étiquetés Parti radical de gauche avec 18,78% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,27% au premier tour puis encore La République en Marche (37,12%) au second (La Ville-Dieu-du-Temple n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,62% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,69% et Emmanuel Macron troisième avec 18,58%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,59%, devant Emmanuel Macron à 37,41%.