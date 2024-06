Résultat des européennes à Saint-Porquier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Porquier avant les européennes ? Le nombre de votes du RN sera l'observation majeure localement pour ces européennes. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Porquier semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Saint-Porquier plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Porquier. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 36,83% au premier tour avant un formidable 62,84% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,82% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,8% et Emmanuel Macron troisième avec 16,37%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,87%, devant Emmanuel Macron à 36,13%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Porquier Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 39,91% des voix, face à Nathalie Loiseau à 13,09% et Yannick Jadot à 10,09%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Porquier : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Porquier comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 362 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 81 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 413 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,75 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 19,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 662,90 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Porquier, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Porquier : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Saint-Porquier, 65,97% des habitants avaient voté. Au cours des dernières années, les 1 388 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 498 personnes aptes à voter à Saint-Porquier avaient pris part au scrutin (soit 52,59%), à comparer avec une participation de 52,32% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Porquier L'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation à Saint-Porquier. Au second tour de la présidentielle, sur les 1 004 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,12% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,72% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont notamment capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Porquier.