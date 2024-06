Résultat des européennes à Montcenis : l'élection 2024 en direct

13:24 - Montcenis : démographie et socio-économie impactent les européennes

Comment les habitants de Montcenis peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 9,25% et une densité de population de 176 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (75,43%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 751 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,02%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,27%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Montcenis mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,99% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.