13:27 - Analyse démographique des européennes à Montferrat

Dans les rues de Montferrat, les élections sont en cours. Dotée de 998 logements pour 1 839 habitants, la densité de la ville est de 144 habitants par km². Avec 146 entreprises, Montferrat permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 19,91 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,92 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 44,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 43,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 944,01 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Montferrat, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.