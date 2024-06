Résultat des européennes à Montfort-sur-Argens : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le RN à Montfort-sur-Argens. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la ville avec 29,46% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 56,12% au 2e, lui promettant d'être au sommet du paysage municipal sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,83% au premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,05% et Emmanuel Macron troisième avec 17,92%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,35%, devant Emmanuel Macron à 39,65%.

11:45 - Montfort-sur-Argens : élections européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Montfort-sur-Argens, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 12,82% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 109 hab par km² et 42,62% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (31,54%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 546 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,59%) et le nombre de résidences HLM (6,37% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,06%, comme à Montfort-sur-Argens, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.