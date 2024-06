En direct

19:14 - Au Val, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 19,61% au Val, contre 4,36% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Val, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,02% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat au Val pour la liste Rassemblement national ? A noter : Le Val compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,19% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national au Val. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 31,86% au 1er tour avant un formidable 54,92% au deuxième (Le Val n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,86% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,55%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,57%, devant Emmanuel Macron à 40,43%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella au Val Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, au Val, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, avec 36,19% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,61% et Yannick Jadot à 7,57%. Ce sont alors 655 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Démographie et politique au Val, un lien étroit La structure démographique et socio-économique du Val façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,75%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (71,59%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 602 €/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 769 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,48%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,36%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction au Val mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,76% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Val ? Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 856 inscrits sur les listes électorales au Val, 49,04% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 54,67% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter au Val : les européennes débutent Au Val, l'abstention sera l'une des clés de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,36% au premier tour. Au deuxième tour, 46,37% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,98% des votants de la localité, contre une participation de 73,83% au second tour, ce qui représentait 2 750 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.