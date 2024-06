Résultat des européennes à Montlaur : l'élection 2024 en direct

13:28 - Montlaur : européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Montlaur, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,62%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (84,35%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (8,7%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 787 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,44%) et le nombre de résidences HLM (4,71% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Le taux d'étudiants, évalué à 7,33% à Montlaur, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.