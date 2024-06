Résultat des européennes à Mormoiron : l'élection 2024 en direct

13:26 - Dynamique électorale à Mormoiron : une analyse socio-démographique

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Mormoiron comme partout. Avec ses 1 879 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 197 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,19 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 27,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 739,76 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Mormoiron manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mouvement.