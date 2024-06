En direct

19:25 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Malemort-du-Comtat fait envie à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,42% des voix dans la localité. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 6,28% à Malemort-du-Comtat, contre 17,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Malemort-du-Comtat avant les européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très scruté. À Malemort-du-Comtat, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,98% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,26% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage RN à Malemort-du-Comtat ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Malemort-du-Comtat. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 28,64% au premier round avant un formidable 55,65% au second sur la circonscription de la zone. Le RN a même fait une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 28,26% au 1er tour et 54,81% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,36% et 21,07% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (45,19%) au second.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Malemort-du-Comtat Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Malemort-du-Comtat, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, avec 29,98% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,74% et Yannick Jadot à 11,46%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Malemort-du-Comtat aux élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Malemort-du-Comtat comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 023 logements pour 1 935 habitants, la densité de la commune est de 143 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 164 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 069 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,58 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 21,99 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,88% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,87% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 534,38 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Malemort-du-Comtat, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Malemort-du-Comtat : quel était le taux de participation aux européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,81% des électeurs de Malemort-du-Comtat. Le taux d'abstention était de 46,79% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Malemort-du-Comtat Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Malemort-du-Comtat ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement impacter les décisions que prendront les habitants de Malemort-du-Comtat. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,08% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,87% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,93% au premier tour. Au second tour, 52,62% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Malemort-du-Comtat ?